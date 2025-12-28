Все залежить від Трампа: якого результату варто очікувати від його зустрічі із Зеленським

Володимир Зеленський 28 грудня зустрінеться з американським президентом у Флориді о 20:00 за київським часом. Переговори відбудуться в особистій резиденції Дональда Трампа Мар-о-Лаго, і ця зустріч має фіналізувати обговорення мирного плану.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт Андрій Городницький, наголосивши, що Україні важливо визначити під час цієї зустрічі, якими будуть подальші кроки Дональда Трампа. Також президент США має великі очікування щодо розмови із Зеленським і вважає, що існує гарний шанс укласти мирну угоду.

Яку інформацію потрібно донести Трампу?

Городницький зауважив, що вибір локації зустрічі – у резиденції Трампа – зумовлений тим, що президент США вже приїхав туди на відпочинок і повернеться у Вашингтон тільки після свят. Тому він вирішив поєднати приємне з корисним – відпочинок і зустріч з президентом України.

Ця зустріч потрібна більше Україні, ніж Трампу, хоча Київ також має педалювати те, щоб Росія отримала на горіхи, коли відмовиться від мирного плану, який було узгоджено з американцями,

– пояснив політичний експерт.

Тому Україні, на його думку, потрібно тримати руку на пульсі подій. Також необхідно буде узгоджувати з Трампом велику кількість пунктів та пояснювати, чому вони важливі для України. А потім ці питання будуть або переглянуті, або педалюватимуться вже у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський назвав 5 питань, які обговорить з президентом США. Йдеться про гарантії безпеки для України від США та Європи, про військовий вимір, план добробуту – план відновлення, в якому буде ще багато різних документів. А також план послідовних дій.

Києву важливо зараз донести інформацію, яка у нього є, до Трампа, тому що не має впевнені на 100%, що, наприклад, Стів Віткофф та Джаред Кушнер з адекватної позиції представлять президенту США українське бачення мирного плану.

Тому Україна перед Новим роком має отримати певні привілеї, тому що кожна зустріч з Трампом повинна мати якийсь фінальний результат – бажано позитивний для України,

– зауважив він.

І Україна, і Росія постійно намагаються отримати увагу Трампа та можливість того, що він насварить суперника. І завдяки цьому виграти собі певний час. Загалом зараз все залежить, на жаль, від Трампа. Ми бачимо, за словами політичного експерта, що керує цією ситуацією Росія, але руками Трампа.

Президент США намагався протягом місяця – півтора організувати дуже потужний тиск на Україну – і він продовжується досі. Все це виливається в умови погіршення або покращення майбутніх домовленостей,

– підкреслив Андрій Городницький.

Також, додав він, безпекові гарантії, фінансові можливості України після припинення вогню також будуть випливати з цих перемовин, і тому вони дуже важливі.

Як має пройти зустріч Зеленського та Трампа?