Володимир Зеленський під час Генеральної Асамблеї ООН проведе перемовини з Дональдом Трампом. Вони мають обговорити одне з найважливіших для нашої країни питання.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу розповів, що зустріч Зеленського з Трампом на полях Генасамблеї ООН буде короткою. Політолог окреслив ризики, які можуть виникнути під час спілкування з президентом США.

Які тези українському президенту важливо донести до Трампа?

Фесенко зауважив, що темою №1 у розмові президентів України та США стане російсько-української війни. Зокрема тому, що Дональд Трамп є головною рушійною силою переговорного процесу.

Зеленський, імовірно, підійматиме у розмові з Трампом питання про те, що на сьогодні йдеться не про переговори, а про ескалацію війни. У серпні завдяки Трампу були очікування, що мирні переговори можуть відновитися, але цього не сталося,

– зауважив політолог.

На сьогодні ситуація така, що Володимир Путін не хоче зустрічатися із Зеленським в жодному з форматів, він виставляє безглузді та зухвалі ультиматуми, які не мають нічого спільного, на думку Фесенка, з дипломатією та з пошуком компромісного завершення війни. Це політичні провокації, а є ще й військові – проти сусідніх країн-членів НАТО.

Зеленському треба знайти оптимальну форму, щоб обережно та делікатно, не тиснучи на Трампа, адже це йому не подобається, донести до нього головну тезу. Зараз криза у переговорах, з якої є тільки один вихід – тиск на Росію,

– підкреслив політолог.

Ще одна тема, яку мають обговорити Зеленський та Трамп, – партнерські двосторонні відносини України із США. В цьому сенсі на першому місці для Києва, як відзначив Фесенко, – постачання американської зброї. Вони відновилися за новою схемою, коли європейські партнери оплачують закупівлю для України озброєння США.

Однак виникла проблема, коли на початку серпня деякі європейські партнери виділили гроші для оплати американської зброї, а Україна її отримала лише у середині вересня. Тому, за його словами, цей процес треба прискорювати, адже йде війна.

Крім того, імовірно, на зустрічі лідери України та США порушать питання економічної співпраці.

Зеленський, напевно, розповість Трампу про те, що вже розпочалась робота Україно-американського інвестиційного фонду. Важливо продемонструвати, що домовленості між Україною та США, які відбулися навесні, починають працювати. Це питання важливе у сенсі того, щоб Трамп зберігав інтерес до України,

– зазначив Володимир Фесенко.

Також президент Зеленський має проінформувати Трампа про воєнну ситуацію та про ескалацію війни з боку Росії.

