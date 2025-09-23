Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала рассказал, что встреча Зеленского с Трампом на полях Генассамблеи ООН будет короткой. Политолог очертил риски, которые могут возникнуть во время общения с президентом США.

Какие тезисы украинскому президенту важно донести до Трампа?

Фесенко отметил, что темой №1 в разговоре президентов Украины и США станет тема российско-украинской войны. В частности потому, что Дональд Трамп является главной движущей силой переговорного процесса.

Зеленский, вероятно, будет поднимать в разговоре с Трампом вопрос о том, что сегодня речь идет не о переговорах, а об эскалации войны. В августе благодаря Трампу были ожидания, что мирные переговоры могут возобновиться, но этого не произошло,

– отметил политолог.

На сегодня ситуация такова, что Владимир Путин не хочет встречаться с Зеленским ни в одном из форматов, он выставляет бессмысленные и дерзкие ультиматумы, которые не имеют ничего общего, по мнению Фесенко, с дипломатией и с поиском компромиссного завершения войны. Это политические провокации, а есть еще и военные – против соседних стран-членов НАТО. Поэтому на Россию сейчас надо давить.

Зеленскому надо найти оптимальную форму, чтобы осторожно и деликатно, не давя на Трампа, ведь это не нравится, донести до него главный тезис. Сейчас кризис в переговорах, из которого есть только один выход – давление на Россию,

– подчеркнул политолог.

Еще одна тема, которую должны обсудить Зеленский и Трамп, – партнерские двусторонние отношения Украины с США. В этом смысле на первом месте для Киева, как отметил Фесенко, – поставки американского оружия. Они возобновились по новой схеме, когда европейские партнеры оплачивают закупку для Украины вооружения США.

Однако возникла проблема, когда в начале августа некоторые европейские партнеры выделили деньги для оплаты американского оружия, а Украина его получила только в середине сентября. Поэтому, по его словам, этот процесс надо ускорять, ведь идет война.

Кроме того, вероятно, на встрече лидеры Украины и США поднимут вопрос экономического сотрудничества.

Зеленский, наверняка, расскажет Трампу о том, что уже началась работа Украино-американского инвестиционного фонда. Важно продемонстрировать, что договоренности между Украиной и США, которые состоялись весной, начинают работать. Этот вопрос важен в смысле того, чтобы Трамп сохранял интерес к Украине,

– отметил Владимир Фесенко.

Также президент Зеленский должен проинформировать Трампа о военной ситуации и об эскалации войны со стороны России.

