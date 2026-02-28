Це катастрофа для росіян: експерт розкрив, чому Путін боїться зустрічі з Зеленським і Трампом

У Сполучених Штатах Америки неодноразово наполягали на необхідності організувати тристоронню зустріч, де були б присутні Дональд Трамп, Володимир Зеленський та Володимир Путін. Україна підтримує таку ідею, але у Кремлі проти цього.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що Трамп, ймовірно, і далі вважає доцільним організувати таку зустріч. Але у його уявленні така подія має відбутись на фінальних стадіях мирних переговорів.

"Трамп казав, що його ціль запустити переговори, дати технічну підтримку, щоб приїхати в самому кінці для підписання фінального документа або щоб узгодити із Зеленським та Путіним його деталі", – зауважив він.

Чому у Кремлі бояться тристоронньої зустрічі?

Олександр Краєв підкреслив, що росіяни не хочуть зустрічатись із Зеленським на нейтральній території, бо, ймовірно, вважають, що це начебто нижче їхнього рівня. Однак там прагнуть "заманити" президента України до Москви.

Натомість зустрітися прямо з Трампом, щоб говорити про Україну без України – це те, чого дійсно росіяни хочуть. Їхня фінальна ціль узгодити все без України,

– сказав він.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" вважає, що у Кремлі дали зрозуміти, що хочуть підтримувати контакт щодо мирних перемовин лише із США, без України та Європи.

Причина в тому, що Росія не хоче давати Україні легітимності у діалозі про припинення війни.

Краєв підкреслив, що через це росіяни уникають зустрічі із Зеленським, аби не поставити його на один рівень з Путіним чи Трампом.

Бо для їхньої пропаганди це буде катастрофою. Саме тому мені видається правильним, що Україна наполягає на тристоронній зустрічі. Це наша правильна спроба зламати основний російський наратив, а американці відкриті до цієї спроби,

– додав він.

Єдине важливо переконати адміністрацію Трампа, що тристороння зустріч потрібна не лише на фінальному етапі мирних переговорів, але і як технічна частина поточного етапу, щоб змінити позицію російської переговорної команди.

До слова, Україна під час переговорів за участі США планує ініціювати питання зустрічі Зеленського і Путіна, однак дипломат Роман Безсмертний сумнівається в реалістичності такого сценарію. На його думку, для Трампа це може бути політично невигідно, адже зменшить роль США в мирному процесі.

Що відомо про тристоронню зустріч?