Серйозний виклик: політолог припустив, як Зеленському переконати "геніального" миротворця Трампа

Володимир Зеленський 28 грудня має провести зустріч у Флориді з Дональдом Трампом. Президенту України буде непросто довести американському лідеру, на які умови мирного плану Київ не може погодитися.

Про це розповів 24 Каналу директор Інституту світової політики Євген Магда, зазначивши, що Володимиру Зеленському доведеться виконати дуже складну місію щодо переговорів з американським президентом. Також у західних ЗМІ зустріч українського та американського лідерів вважають кульмінацією активних консультацій, які тривають з листопада 2025 року після оприлюднення мирного плану США, що складався з 28 пунктів.

Про що говоритиме Зеленський з Трампом?

"Мені не подобається драфт мирного плану з 20 пунктів, які є на сьогоднішній момент. Але я розумію, що Трамп взагалі не в темі, не в тренді того, що відбувається, і для нього немає значення 10-годинний російський наліт на Київ. Це ми маємо для себе усвідомлювати", – підкреслив директор Інституту світової політики.

Тому Володимиру Зеленському, на думку Магди, буде відверто непросто. Йому доведеться обирати певну лінію поведінки, адже він не може просто дозволити віддзеркалювати Трампа.

"Український президент має діяти більш відповідально і говорити про ті речі, на які Україна не може піти", – відзначив він.

Директор Інституту світової політики сказав, що ситуація в українсько-американських відносинах до певної міри нагадує йому зустрічі "нормандської четвірки" – представників Росії, України, Німеччини і Франції. Напередодні практично кожною цієї зустрічі, особливо останні роки перед широкомасштабним вторгненням, усі чекали зради інтересів України.

Для Володимира Зеленського це насправді дуже серйозний виклик, тому що Трамп вбачає себе геніальним дипломатом, геніальним миротворцем, і росіяни дуже вправно це використали,

– зауважив Євген Магда.

Володимиру Зеленському, на думку директора Інституту світової політики, доведеться говорити "ні", не промовляючи ці дві літери. Але при цьому він має бути достатньо переконливим, щоб відмовлятися від того, що є на сьогодні неприйнятним для України

В іншому випадку, додав він, розвиток подій може бути вкрай несприятливим для українського президента.

Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа?