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      Готель замість скверу може з'явитись на Воздвиженці у Києві: фото

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      Суд дозволив будівництво на місці скверу на Воздвиженці
      Суд дозволив будівництво на місці скверу на Воздвиженці / livejournal.com

      Верховний суд дозволив будівництво на місці скверу на Воздвиженці у Києві.

      Впродовж тривалого часу мешканці мікрорайону боролися із забудовником, аби замість чергової висотки в серці одного з наймальовничіших районів Києва, з'явився сквер.

      Дивіться також: Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком

      Йдеться про ділянку на вулиці Дегтярній 2-4.

      Тут ТОВ "Фундація "Якісне житло" збиралася звести 9-поверховий готель. Як пише "Хмарочос", проект будівництва на 65% фінансувала компанія "Укрбуд", на 35% – забудовник Riverside Development.

      Мешканці мікрорайону виступили проти будівництва багатоповерхової будівлі, зокрема, через те, ще більш навантажила б транспортну та пішохідну інфраструктури Воздвиженки.

      Забудовник у свою чергу пояснював, що проект навпаки передбачав будівництво виїзду з перехоплювальним паркінгом, який навпаки полегшив би транспортну ситуацію мікрорайону.

      Дивіться фото проекту готелю від Riverside Development на Воздвиженці у Києві:

      Київ Воздвиженка проект готель
      Воздвиженка Київ проект готель
      На місці скверу забудовник планував збудувати готель

      Депутати Київради підтримали ініціативу містян облаштувати зелену зону на місці забудови.

      У лютому 2018-го Київрада проголосувала за розірвання договору оренди із ТОВ "Фундація "Якісне житло".

      Пізніше колишньому будівельному майданчику надали статус скверу.

      Судова тяганина щодо ділянки тривала понад рік. 18 квітня Верховний Суд дозволив будівництво на місці майбутнього скверу. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

      Читайте більше про резонансні забудови у Києві:
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      Теги: Новини нерухомості України Новини Києва Скандальні забудови Будівництво Готелі Новини нерухомості
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