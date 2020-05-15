Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Готівковий курс валют 15 травня: гривня ще більше подорожчала перед вихідними

-
Готівковий курс євро, долара на сьогодні 15 травня 2020 – курс валют
Готівковий курс валют 15 травня в Україні / 24 канал

Курс гривні щодо євро і долара 15 травня на готівковому ринку продовжив зростати. Зокрема, європейська валюта опустилась нижче позначки у 29 гривень – вперше за останні 2 місяці.

Долар у п'ятницю купували за 26,59 гривні (-5 копійок в порівнянні з четвергом), а продавали по 26,85 гривні (-7 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

Цікаво дізнатись Скільки в Україні мільйонерів та яку суму податків вони мають заплатити

Євро у п'ятницю купували за 28,54 гривні (-8 копійок), а продавали по 28,99 гривні (-9 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 15 травня такий:

  • долар – 26,70 гривні (купівля) і 26,80 гривні (продаж);
  • євро – 28,65 гривні (купівля) і 28,75 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 15 травня долар подешевшав на копійку і коштував 26,68 гривні. Євро натомість втратив у ціні одразу 24 копійки і коштував 28,79 гривні.

Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, в тому числі і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.

Як змінювався курс валют протягом року

На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

Ексклюзив Це був шок для Росії: Вітренко розкрив деталі перемовин з Путіним

Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

Середньорічний курс долара
Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

Автор: Юрій Мацула
Теги: Новини України Долар Євро Курси валют Валюта Гривня Долар-Гривня
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
"Північний потік-2" розбиває сподівання Росії, або Удар нижче пояса
сьогодні , 19:00 "Північний потік-2" розбиває сподівання Росії, або Удар нижче пояса
Олена Зеркаль
Ніхто Україну не здав: навіщо слуга Путіна Козак їздив у Німеччину?
сьогодні , 17:15 Ніхто Україну не здав: навіщо слуга Путіна Козак їздив у Німеччину?
Олександр Коваленко
Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати
сьогодні , 12:30 Результати IPO: у які нові публічні компанії краще інвестувати