Готівковий курс валют 1 серпня: долар продовжує суттєво дорожчати

Курс гривні щодо євро та долара 1 серпня на готівкому ринку продовжив падати. Зокрема, в перший день серпня долар додав у ціні ще 8 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували 1 серпня по 31,21 гривні (+5 копійок в порівнянні з вівторком), а продавали – по 31,75 гривні (+4 копійки).

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Долар у середу подорожчав на 8 копійок в порівнянні з останнім днем липня – купували його по 26,81 гривні, а продавали по 27,10 гривні.

За курсом валют від НБУ 1 серпня долар подорожчав на 10 копійок – до 26,86 грн. Євро ж підскочив аж на 27 копійок і коштував 31,53 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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