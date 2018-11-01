20:12
1 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Алмазний дєд. Кубинські плани Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 31 жовтня
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, сьогодні
      Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду
      ЦРУ
      09:01, 31 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Готівковий курс валют 1 листопада: гривня стоїть на місці

      77 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют 1 листопада в Україні
      Готівковий курс валют 1 листопада в Україні / flickr.com

      Курс гривні щодо євро та долара 1 листопада на готівковому ринку майже не змінився. Коливання валюти – в межах однієї копійки.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у четвер купували по 31,78 грн (на 1 копійку дорожче, ніж у середу), а продавали по 32,23 грн (так само, як і напередодні).

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Долар купували по 28,01 грн (+1 копійка), а продавали по 28,23 грн (+1 копійка).

      За курсом валют від НБУ 1 листопада долар подешевшав ще на 5 копійок і коштував 28,11 грн. Євро подешевшав суттєвіше – одразу на 20 копійок, до позначки 31,82 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: Як заробити на облігаціях і залучити мільярди з-під матрацу

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня євро Гривня
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Санкції Росії проти України: кому вони на руку
      сьогодні , 19:02 Санкції Росії проти України: кому вони на руку
      Євгенія Мазур
      Санкции Росии против Украины – признаки конца империи
      сьогодні , 19:00 Санкции Росии против Украины – признаки конца империи
      Віталій Кулик
      Антиукраїнські санкції: про наслідки і бонуси кремлівських економічних обмежень
      сьогодні , 18:01 Антиукраїнські санкції: про наслідки і бонуси кремлівських економічних обмежень
      Інна Жолобович
      Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      сьогодні , 17:00 Місцеві вибори в Польщі: кожен третій кандидат-українець отримав мандат
      Ігор Лапін
      Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      сьогодні , 15:03 Новые санкции России против Украины – пиар и "шиза"
      Блог Соцмережі
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Криму затримали трьох співробітників української розвідки, — ЗМІ
       6 березня 2014 , 11:41
      Підсумки АТО за 16 лютого. Обстріляне перемир'я
       16 лютого 2015 , 23:57
      Травмований англійський футболіст врятував життя 3-х людей на екзотичному острові
       30 березня 2017 , 19:43
      Гравці збірної України приєдналися до Шахтаря
       22 червня 2017 , 16:09
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук