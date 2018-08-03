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Готівковий курс валют 3 серпня: гривня невпинно падає

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Готівковий курс валют 3 серпня в Україні
Готівковий курс валют 3 серпня в Україні / biznesua.com.ua

Курс гривні щодо євро та долара 3 серпня на готівковому ринку ще більше послабився.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у п'ятницю купували по 31,26 грн (+2 копійки порівняно з четвергом), а продавали по 31,84 грн (+4 копійки).

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Долар купували по 27,03 грн (аж на 13 копійок дорожче, ніж у четвер), а продавали по 27,37 грн (+15 копійок).

За курсом валют від НБУ 3 серпня долар подорожчав на 5 копійок, подолавши рубіж у 27 гривень – до 27,01 грн. Євро у свою чергу втратив у ціні 16 копійок, і коштував 31,37 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. З квітня до початку липня курс "зеленого" тримався в коридорі 25,9-26,25 гривні, а з початку липня долар почав щодня додавати у ціні кілька копійок.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння – наприкінці травня його купували по 30,1 гривні. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: НБУ ввів нові правила розрахунку та оприлюднення курсу валют

Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Гривня Валюта Долар євро
Джерело: 24 Канал
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