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      Готівковий курс валют 4 березня: гривня призупинила своє падіння

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      Готівковий курс валют 4 березня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро 4 березня на готівковому ринку, на відміну від двох попередніх днів, майже не змінився, а щодо долара навіть зміцнився на кілька копійок.

      Іноземна валюта почала різко дорожчати ще з початку тижня, натомість у середу гривня відіграла кілька копійок. Зокрема, долар купували за 24,67 гривні (-5 копійок в порівнянні з вівторком), а продавали по 24,94 гривень (-6 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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      Євро у середу купували за 27,39 гривні (+3 копійки), а продавали по 27,82 гривні (-1 копійка).

      Готівковий курс валют у Києві 4 березня такий:

      • долар – 24,70 гривні (купівля) і 24,80 гривні (продаж);
      • євро – 27,50 гривні (купівля) і 27,65 гривні (продаж).

      За курсом валют від НБУ 4 березня долар подорожчав на 13 копійок і коштував 24,94гривні. Євро додав у ціні 9 копійок і коштував 27,69 гривні.

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      Як змінювався курс валют протягом року

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Курси валют Валюта Гривня Євро Долар-Гривня Долар
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