Готівковий курс валют 5 березня: гривня знову дорожчає

Курс гривні щодо євро та долара 5 березня на готівковому ринку після кількаденного просідання знову почав зміцнюватись.

Іноземна валюта, після різкого здорожчання на початку тижня, почала просідати. Зокрема, долар у четвер купували вже за 24,53 гривні (-14 копійок в порівнянні з середою), а продавали по 24,80 гривень (-13 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

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Євро у четвер купували за 27,27 гривні (-12 копійок), а продавали по 27,69 гривні (-13 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 5 березня такий:

долар – 24,55 гривні (купівля) і 24,65 гривні (продаж);

євро – 27,35 гривні (купівля) і 27,50 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 5 березня долар подешевшав на 5 копійок і коштував 24,89 гривні. Євро додав у ціні 1 копійку і коштував 27,70 гривні.

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Як змінювався курс валют протягом року

На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу