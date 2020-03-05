20:12
5 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Понти Абромовича. Російській піст у соцмережах
      Вєсті Кремля
      22:46, 4 березня
      Вєсті.UA: Дуель Гончаренка і Зеленського. Сексистський конфуз Шмигаля
      Вєсті.UA
      19:56, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Готівковий курс валют 5 березня: гривня знову дорожчає

      - Читать новость на русском
      Готівковий курс валют 5 березня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 5 березня на готівковому ринку після кількаденного просідання знову почав зміцнюватись.

      Іноземна валюта, після різкого здорожчання на початку тижня, почала просідати. Зокрема, долар у четвер купували вже за 24,53 гривні (-14 копійок в порівнянні з середою), а продавали по 24,80 гривень (-13 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Цікаво Скільки українці заробляють за годину роботи у різних областях: статистика

      Євро у четвер купували за 27,27 гривні (-12 копійок), а продавали по 27,69 гривні (-13 копійок).

      Готівковий курс валют у Києві 5 березня такий:

      • долар – 24,55 гривні (купівля) і 24,65 гривні (продаж);
      • євро – 27,35 гривні (купівля) і 27,50 гривні (продаж).

      За курсом валют від НБУ 5 березня долар подешевшав на 5 копійок і коштував 24,89 гривні. Євро додав у ціні 1 копійку і коштував 27,70 гривні.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

      Як змінювався курс валют протягом року

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Варто знати Держбюджет потрібно переглянути, збільшивши соцвиплати, – Шмигаль

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Гривня Євро Долар-Гривня Долар Курси валют Валюта
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:10 Рябошапку відправили у відставку: що про нього відомо
      Наталя Боднар
      сьогодні , 20:01 Аваков залишається на посаді: чим "прославився" міністр
      Світлана Попова
      сьогодні , 12:00 У Батумі на вихідні: відчуй гостинність Грузії і стань власником апартаментів у моря
      3 березня , 14:18 Нестримний одесит: черговий далекий прохід покериста Івана Шептицького
      сьогодні , 15:30 Сіменс: Цифрова трансформація промисловості, інфраструктури та енергетики
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук