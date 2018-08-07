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Готівковий курс валют 7 серпня: гривня нарешті росте

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Готівковий курс валют 7 серпня в Україні
Готівковий курс валют 7 серпня в Україні / pixabay.com

Курс гривні щодо євро та долара 7 серпня на готівковому ринку після тривалого падіння суттєво зміцнився.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у вівторок купували по 31,14 грн (що на 12 копійок дешевше порівняно з понеділком), а продавали по 31,70 грн (-15 копійок).

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Долар купували по 26,98 грн (на 10 копійок дешевше, ніж у понеділок), а продавали по 27,29 грн (-17 копійок).

За курсом валют від НБУ 7 серпня долар подорожчав на 4 копійок – до 27,13 грн. Євро у свою чергу подевшав на 8 копійок і коштував 31,31 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. З квітня до початку липня курс "зеленого" тримався в коридорі 25,9-26,25 гривні, а з початку липня долар почав щодня додавати у ціні кілька копійок.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння – наприкінці травня його купували по 30,1 гривні. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня євро Гривня
Джерело: 24 канал
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