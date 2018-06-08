Готівковий курс валют 8 червня: гривня стабілізувалась після тижневого падіння

Курс гривні щодо євро та долара 8 червня на готівковому ринку нарешті стабілізувався – щодо європейської валюти гривня втратила лише кілька копійок, а от курс "зеленого" в порівнянні з четвергом не змінився.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро додав у ціні 3 копійки в порівнянні з четвергом, купували його по 30,54 гривні (минулої п'ятниці – по 30,14 гривні), а продавали – по 31,04 гривні (тиждень тому – 30,66 гривні).

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Долар, як і у четвер, купували по 25,95 гривні, а продавали – по 26,18 гривні.

За курсом валют від НБУ 8 червня долар коштував 26,17 грн – на 1 копійку дорожче, ніж у четвер. Євро ж подорожчав на 19 копійки і коштував 30,97 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжує падіння. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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