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Готівковий курс валют 10 серпня: долар суттєво додав, євро відчутно подешевшав

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Готівковий курс валют 10 серпня в Україні
Готівковий курс валют 10 серпня в Україні / news.torfx.com

Курс гривні щодо євро та долара 10 серпня на готівковому ринку поводився по-різному – так, американська валюта додала в ціні в останній робочий день тижня одразу 11 копійок, а от європейська – подешевшала на 13 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 10 серпня купували по 31,07 гривні (-13 копійок у порівнянні з попереднім днем), а продавали – по 31,66 гривні (-8 копійок).

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Долар в п'ятницю купували по 27,13 гривні (+11 копійок в порівнянні з четвергом), а продавали – по 27,45 гривні (+12 копійок).

За курсом валют від НБУ 10 серпня долар додав у ціні 15 копійок і коштував 27,11 грн. Євро подорожчав аж на 19 копійок – до 31,43 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. З квітня до початку липня курс "зеленого" тримався в коридорі 25,9-26,25 гривні, а з початку липня долар почав щодня додавати у ціні кілька копійок.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння – наприкінці травня його купували по 30,1 гривні. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
Джерело: 24 канал
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