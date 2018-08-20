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Готівковий курс валют 20 серпня: гривня трішки зміцнилась

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Готівковий курс валют 20 серпня в Україні
Готівковий курс валют 20 серпня в Україні / znaj.ua

Курс гривні щодо євро та долара 20 серпня на готівковому ринку зміцнився на декілька копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у понеділок купували по 31,37 грн (на 1 копійку дешевше, ніж у п'ятницю) а продавали по 31,96 грн (-4 копійки).

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Долар купували по 27,60 грн (на 6 копійок дешевше), а продавали по 27,93 грн (-10 копійок).

За курсом валют від НБУ 20 серпня долар додав у ціні одразу 23 копійки і коштував 27,90 грн. Євро подорожчав ще суттєвіше – на 32 копійки – і коштував 31,78 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. З квітня до початку липня курс "зеленого" тримався в коридорі 25,9-26,25 гривні, а з початку липня долар почав щодня додавати у ціні кілька копійок.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння – наприкінці травня його купували по 30,1 гривні. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Валюта Курси валют Гривня євро
Джерело: 24 канал
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