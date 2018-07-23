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Готівковий курс валют 23 липня: євро різко підскочив

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Готівковий курс валют 23 липня в Україні
Готівковий курс валют 23 липня в Україні / biz.nv.ua

Курс гривні щодо євро 23 липня на готівковому ринку помітно впав. Долар зріс лише на 2 копійки.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро купували по 30,63 грн (на 13 копійок дорожче, ніж у п'ятницю), а продавали по 31,12 грн (+14 копійок).

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Долар не дуже змінився в ціні. У понеділок його купували по 26,29 грн (+2 копійки), а продавали по 26,51 (+2 копійки).

За курсом валют від НБУ 23 липня євро подорожчав на 18 копійок – до 30,86 грн. Долар натомість втратив у ціні 3 копійок і коштував 26,44 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Гривня євро Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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