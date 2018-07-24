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Готівковий курс валют 24 липня: євро і долар стрімко ростуть

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Готівковий курс валют 24 липня в Україні
Готівковий курс валют 24 липня в Україні / unsplash.com

Курс гривні щодо євро та долара 24 липня на готівковому ринку падає кілька днів поспіль.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у вівторок купували по 30,73 грн (на 10 копійок дорожче, ніж у понеділок), а продавали по 31,23 грн (+11 копійок).

Читайте також: Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют

Долар купували по 26,39 грн (+10 копійок), а продавали по 26,65 грн (аж на 14 копійок дорожче порівняно з понеділком).

За курсом валют від НБУ 24 липня євро подорожчав на 12 копійок – до 30,98 грн. Долар, як і день тому, коштував 26,45 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня євро Гривня
Джерело: 24 канал
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