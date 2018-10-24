Курс гривні щодо євро 24 жовтня на готівковому ринку фактично не змінився, а от долар продовжує дорожчати – у середу він додав у ціні ще 4 копійки.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 24 жовтня купували по 32,04 гривні (це на дві копійки менше, аніж день тому), а продавали – по 32,51 гривні (+1 копійка).

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Долар у середу додав у ціні ще 5 копійок – купували його по 28,05 гривні, а продавали – по 28,26 гривні.

За курсом валют від НБУ 24 жовтня долар подорожчав на 6 копійок і коштував 28,14 грн. Євро теж подорожчав – на 2 копійки – до позначки 32,30 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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