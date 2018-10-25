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      Готівковий курс валют 25 жовтня: долар підскочив

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      Готівковий курс валют 25 жовтня в Україні
      Готівковий курс валют 25 жовтня в Україні / biz.nv.ua

      Курс гривні щодо долара 25 жовтня на готівковому ринку впав на 8 копійок. Щодо євро – несуттєво зміцнився.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у четвер купували по 32,05 грн (на 1 копійку дешевше, ніж у середу), а продавали по 32,52 грн (-1 копійка).

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      Долар купували по 28,13 грн (на 8 копійок дорожче порівняно з середою), а продавали по 28,34 грн (+8 копійок).

      За курсом валют від НБУ 25 жовтня долар подорожчав на 7 копійок і коштував 28,21 грн. Євро натомість подешевшав одразу на 17 копійок – до позначки 32,13 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня євро
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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