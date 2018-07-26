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Готівковий курс валют 26 липня: гривня продовжує своє піке

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Готівковий курс валют 26 липня в Україні
Готівковий курс валют 26 липня в Україні / biz.censor.net.ua

Курс гривні щодо євро та долара 26 липня на готівковому ринку продовжив котитись вниз – так, європейська валюта на готівковому ринку подорожчала одразу на 13 копійок.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у четвер подорожчав на 13 копійок – купували його 26 липня по 30,95 гривні, а продавали по 31,47 гривні.

Читайте також: Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют

Долар купували 26 липня по 26,55 гривні (+8 копійок у порівнянні з середою), а продавали – по 26,82 гривні (+7 копійок).

За курсом валют від НБУ 26 липня долар подорожчав на 4 копійки – до 26,62 грн. Євро, як і день тому, коштував 32,12 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Долар-Гривня Валюта Курси валют євро Долар Гривня
Джерело: 24 канал
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