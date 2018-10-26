Курс гривні щодо євро 26 жовтня на готівковому ринку зріс на 10 копійок, натомість долар подешевшав несуттєво.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро в останній робочий день тижня подешевшав на 10 копійок – купували його по 31,95 гривні, а продавали – по 32,42 гривні.

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Долар купували в п'ятницю по 28,10 гривні (-3 копійки в порівнянні з четвергом), а продавали – по 28,33 гривні (-1 копійка).

За курсом валют від НБУ 26 жовтня долар подорожчав на 12 копійок і коштував 28,33 грн. Євро ж додав у ціні одразу 21 копійку і зріс до позначки 32,34 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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