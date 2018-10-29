Курс гривні щодо євро та долар 29 жовтня на готівковому ринку виріс на кілька копійок в порівнянні з попереднім робочим днем.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 29 жовтня подешевшав – купували його по 31,92 гривні (-3 копійки в порівнянні з п'ятницею), а продавали – по 32,38 гривні (-4 копійки).

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Долар купували в понеділок по 28,06 гривні – на 4 копійки дешевше, аніж у п'ятницю; продавали "зелений" по 28,27 гривні (-6 копійок в порівнянні з попереднім робочим днем).

За курсом валют від НБУ 29 жовтня долар подешевшав на 7 копійок і коштував 28,26 грн. Євро ж втратив у ціні одразу 28 копійок і впав до позначки 32,06 грн.

Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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