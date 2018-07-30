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Готівковий курс валют 30 липня: гривня припинила "валитись"

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Готівковий курс валют 30 липня в Україні
Готівковий курс валют 30 липня в Україні / dreamstime.com

Курс гривні щодо євро та долара 30 липня на готівковому ринку стабілізувався. Після тижня безперервного падіння у понеділок національна валюта подешевшала всього на 1 копійку щодо євро.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро у понеділок подорожчав всього на 1 копійку – купували його по 31 гривні, апродавали – по 31,54 гривні.

Читайте також: Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют

Долар купували в понеділок на 2 копійки дорожче, аніж наприкінці минулого тижня – по 26,67 гривні, а от продавали, як і в п'ятницю, по 26,97 гривні.

За курсом валют від НБУ 30 липня долар подорожчав на 11 копійок – до 26,76 грн. Євро коштував 31,11 грн – на 11 копійок дешевше, аніж у п'ятницю.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня 2018-го (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого. Навесні 2018 найвища позначка, якої сягнув долар, становила 26,68 грн.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар-Гривня Долар Гривня євро
Джерело: 24 канал
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