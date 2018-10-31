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      Готівковий курс валют 31 жовтня: гривня ще більше зміцнила позиції

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      Готівковий курс валют 31 жовтня в Україні
      Готівковий курс валют 31 жовтня в Україні / cn.wsj.com

      Курс гривні щодо євро та долара 31 жовтня на готівковому ринку продовжив зростати – так, курс купівлі "зеленого" впритул наблизився до позначки у 28 гривень.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро 31 жовтня подешевшав – купували його по 31,77 гривні (-9 копійок), а продавали – по 32,22 гривні (-7 копійок).

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      Долар купували в середу по 28,01 гривні – на 2 копійки дешевше, аніж день тому. Продавали "зелений" по 28,22 гривні – на 1 копійку дешевше, ніж 30 жовтня.

      За курсом валют від НБУ 31 жовтня долар подешевшав ще на 4 копійки і коштував 28,16 грн. Євро також подешевшав – на 7 копійок, до позначки 32,02 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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