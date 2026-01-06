Світло в дефіциті: якими будуть графіки 7 січня
- 7 січня в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень.
- Для промислових споживачів також вводитимуть обмеження.
Енергосистема України потерпає від російських атак. Через це в більшості регіонів застосовують графіки погодинних відключень. Обмеження вводитимуть і в середу, 7 січня.
Графіки діятимуть в усіх регіонах. Про те, як вимикатимуть світло в Україні 7 січня розповідає 24 Канал із посиланням на Укренерго.
Якими будуть відключення?
Енергетики зазначають, що в середу, 7 січня в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень. Для промислових споживачів також вводитимуть обмеження.
В Укренерго підкреслюють, що причиною таких заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Водночас ситуація в системі може змінюватись.
Зауважте! Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою варто дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!,
– закликають енергетики.
Що відомо про наслідки ворожих обстрілів енергетики?
Днями збройні сили Росії завдали ударів по енергетичній інфраструктурі одразу в кількох регіонах України. Внаслідок атаки місто Славутич було повністю знеструмлене. Ремонтні бригади вимушено працювали просто під загрозою нових обстрілів.
2 січня російські війська здійснили обстріл об'єкта теплової генерації в Херсоні, що створило загрозу перебоїв у подачі тепла. Також тоді без електроенергії залишилася частина Дніпровського району.
У новорічну ніч російські обстріли енергооб'єктів у низці областей спричинили масові відключення світла для великої кількості споживачів.