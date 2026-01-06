Свет в дефиците: какими будут графики 7 января

Энергосистема Украины страдает от российских атак. Поэтому в большинстве регионов применяют графики почасовых отключений. Ограничения будут вводить и в среду, 7 января.

Графики будут действовать во всех регионах. О том, как будут выключать свет в Украине 7 января рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Какими будут отключения?

Энергетики отмечают, что в среду, 7 января во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений. Для промышленных потребителей также будут вводить ограничения.

В Укрэнерго подчеркивают, что причиной таких мер являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В то же время ситуация в системе может меняться.

Заметьте! Время и объем применения отключений по вашему адресу следует узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!,

– призывают энергетики.

Интересно! Украинцы, которые нашли приют в Берлине, организовали для местной общины так называемый "пункт несокрушимости" во время четырехдневного обесточивания города. Блэкаут стал следствием умышленного поджога кабельных сетей на электростанции.

Что известно о последствиях вражеских обстрелов энергетики?