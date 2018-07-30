Гравці "Динамо" проведуть зустріч з уболівальниками

Три гравці "Динамо" – Денис Бойко, Микола Шапаренко та Віктор Циганков – зустрінуться зі вболівальниками команди напередодні матчу проти донецького "Шахтаря" в чемпіонаті України.

Зустріч відбудеться у середу, 1 серпня у конференц-залі стадіону імені Валерія Лобановського (вул. Грушевського, 3). Початок зустрічі о 19:00. Вхід на стадіон буде відкрито з 18:30.

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"Запрошуємо наших вболівальників поспілкуватися з футболістами, поставити їм будь-які запитання щодо найближчого суперматчу та сезону в цілому. У рамках заходу найактивніші учасники зустрічі отримають подарунки від клубу. Абсолютно всі бажаючі зможуть взяти автографи та зробити фото з гравцями", – йдеться в повідомленні на сайті клубу.

Крім того, у конференц-залі під час зустрічі буде встановлено нещодавно здобутий "Динамо" трофей – Суперкубок України, з яким також зможуть сфотографуватися всі охочі.

Нагадаємо, що гра 3-го туру Чемпіонату УПЛ "Динамо" –"Шахтар" відбудеться у п’ятницю, 3 серпня, о 19:00 на НСК "Олімпійський".

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