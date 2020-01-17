Грецька авіакомпанія незабаром почне літати до України: напрямки

Відома грецька авіакомпанія Ellinair розпочне польоти до України 22 квітня 2020 року. Наразі анонсовано перельоти за чотирма напрямками: зі столичного аеропорту "Київ" до Закінфа, Корфа, Крита, Салоників, а також у зворотному боці.

Рейси з Києва до Салоників​ будуть сезонними. Вперше літак авіакомпанії Ellinair за цим напрямком полетить 22 квітня. Останній рейс буде здійснений 18 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі аеропорту "Київ". Частота рейсів коливатиметься від двох до шести на тиждень.

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Рейси з Києва до Іракліона заплановані на період з 26 квітня до 10 жовтня. Частота коливатиметься від одного до двох на тиждень. А от на острів Корфу авіакомпанія літатиме з 28 травня до 11 жовтня двічі на тиждень, а на острів Закінф – з 25 травня до 5 жовтня буде доступним один рейс на тиждень.



Острів Закінф у Греції

До слова, раніше усі ці рейси виконувалися з аеропорту "Бориспіль".

Що відомо про авіакомпанію Ellinair?Це грецька авіакомпанія, що базується у міжнародному аеропорту Салоніки. Флот Ellinair налічує два літаки типу Airbus А319 та Airbus А320, а також три Boeing 737/300. За підсумками 2019 року авіакомпанія Ellinair увійшла до 10-ки найбільш пунктуальних в Україні. Авіакомпанія Ellinair забезпечує повітряне сполучення між містами Росії, України, Латвії, Італії та популярними грецькими курортами.