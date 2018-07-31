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Гривня надалі втрачатиме в ціні: аналітики пояснили причини

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Курс валют в Україні: гривня надалі дешевшатиме
Курс валют в Україні: гривня надалі дешевшатиме / Фото з вільних мереж

Українська гривня продовжить своє падіння. А головним чинником девальваційного тиску на національну валюту є те, що Україна досі не змогла заручитися зовнішнім фінансуванням від Міжнародного валютного фонду для проходження великих виплат по державному боргу, а час на це практично минув.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на опитаних фінансових аналітиків.

Крім суто українських чинників, що впливають на динаміку обмінного курсу, аналітики вказують на низку зовнішніх причин того, чому гривня може далі дешевшати, а долар –дорожчати. Наприклад, якщо Федеральна резервна система США втретє за рік підвищить базову ставку. Це може трапитися вже сьогодні, 31 липня, на черговому засіданні ФРС.

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Незважаючи на очікування підвищення ставки ФРС США, долар на сьогодні перебуває в позиції, коли може "знову ослабнути або, принаймні, не рости", вважає керівник аналітичного підрозділу групи ICU Олександр Вальчишен.

Ще однією причиною того, чому гривня може не зміцнитися в найближчому майбутньому, є погіршення цінової кон'юнктури для України на зовнішніх ринках. Так, ціни на сталь і залізорудну сировину так і не відновилися після Рамадану, пояснив член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран.

Очевидно, на ринок тиснуть наслідки торговельної війни між США і КНР, а от ціни на наш основний імпорт – нафту – зростають. Також за останні два тижні помітно впала вартість кукурудзи на світових ринках. За останні два місяці ми наче розтягнулися на шпагаті між експортом та імпортом. Це призвело до негативного сальдо торгового балансу, та це ж бачать власники ОВДП,
– пояснив Шапран, зазначивши, що підстав для зміцнення гривні зараз дедалі менше.

На думку аналітика, якщо гривня таки здорожчає, то це трапиться швидше у вигляді тимчасових коливань, а не як яскраво виражений тренд.

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"Якщо гривня втримається до кінця серпня в коридорі 26-27 гривень за долар, то це вже буде фактором стабільності, який заслуговує позитивної оцінки", – наголосив Шапран.

До слова, за курсом Нацбанку України на 31 липня, долар США коштує 26,76 гривні.

Теги: Новини України Курси валют Долар-Гривня Гривня
Джерело: 24 Канал
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