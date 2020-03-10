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      Гривня буде падати, – Фурса

      -
      Сергій Фурса / 24 канал

      Гривня різко здешевшала по відношенню до іноземної валюти. Зараз один долар в обмінниках коштує майже 25 гривень. Економічний експерт Сергій Фурса пояснив, що могло вплинути на падіння валюти.

      Він пояснив, що на падіння гривні вплинув обвал ціни на нафту.

      Читайте також Курс гривні в обмінниках впав до рівня серпня 2019 року

      За словами Фурси, зараз неможливо точно передбачити, наскільки ще впаде гривня.

      Гривня зараз буде перебувати під тиском, буде поступове зниження. Проте є і позитивна сторона, зараз Національний банк має рекордні за останні роки резерви. Та з іншого боку ситуація на зовнішніх ринках та співпраця з МВФ створює значний тиск на національну валюту,
      – зазначив Сергій Фурса.

      Який курс заклав Нацбанк

      Як встановив національний регулятор, у вівторок за американський долар громадяни платитимуть 24 гривні 92 копійки. У такий спосіб вартість долара зросла одразу на 18 копійок, порівнюючи з попереднім банківським днем – 6 березня.

      Один євро станом на сьогодні, 10 березня, коштує 28 гривень 23 копійки. Відтак курс гривні щодо головної валюти Євросоюзу суттєво змінився – євро зросло на 54 копійки.

      Дивіться включення кореспондента 24 каналу про ситуацію у столичних обмінниках: відео

      Чому трапився обвал світових ринків? 6 березня 2020 країни ОПЕК і Росія року не змогли домовитися про продовження чинної угоди про обмеження видобутку нафти. У результаті в ніч на 9 березня на фондових ринках стався обвал – ціна на нафту знизилася на понад 30% – з 49 доларів за барель до 32 доларів. Така ціна протрималася не більш як пів години. Відтоді близько 36 доларів за барель становило середнє котирування вартості.

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Долар-Гривня Обвал цін на нафту Курси валют Гривня
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