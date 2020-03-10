Гривня буде падати, – Фурса

Гривня різко здешевшала по відношенню до іноземної валюти. Зараз один долар в обмінниках коштує майже 25 гривень. Економічний експерт Сергій Фурса пояснив, що могло вплинути на падіння валюти.

Він пояснив, що на падіння гривні вплинув обвал ціни на нафту.

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За словами Фурси, зараз неможливо точно передбачити, наскільки ще впаде гривня.

Гривня зараз буде перебувати під тиском, буде поступове зниження. Проте є і позитивна сторона, зараз Національний банк має рекордні за останні роки резерви. Та з іншого боку ситуація на зовнішніх ринках та співпраця з МВФ створює значний тиск на національну валюту,

– зазначив Сергій Фурса.

Який курс заклав Нацбанк

Як встановив національний регулятор, у вівторок за американський долар громадяни платитимуть 24 гривні 92 копійки. У такий спосіб вартість долара зросла одразу на 18 копійок, порівнюючи з попереднім банківським днем – 6 березня.

Один євро станом на сьогодні, 10 березня, коштує 28 гривень 23 копійки. Відтак курс гривні щодо головної валюти Євросоюзу суттєво змінився – євро зросло на 54 копійки. Дивіться включення кореспондента 24 каналу про ситуацію у столичних обмінниках: відео

Чому трапився обвал світових ринків? 6 березня 2020 країни ОПЕК і Росія року не змогли домовитися про продовження чинної угоди про обмеження видобутку нафти. У результаті в ніч на 9 березня на фондових ринках стався обвал – ціна на нафту знизилася на понад 30% – з 49 доларів за барель до 32 доларів. Така ціна протрималася не більш як пів години. Відтоді близько 36 доларів за барель становило середнє котирування вартості.