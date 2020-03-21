Громадський транспорт для спецпрацівників у Києві: маршрути і карта

З 23 березня у Києві громадським транспортом зможуть скористатися лише працівники підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність столиці. Такі обмежувальні заходи діятимуть на період боротьби з епідемією коронавірусу.

Пасажирів допускатимуть у громадський транспорт за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту, повідомили у Київській міськраді.

Важливо З понеділка у Києві громадський транспорт возитиме лише спецпрацівників за перепустками

З понеділка у столиці діятиме лише по 6 автобусних і трамвайних маршрутів, а також 5 тролейбусних. Втім більшість киян до них не допускатимуть.

Автобуси:

№56-Д : проспект Палладіна – станція метро "Либідська";

: проспект Палладіна – станція метро "Либідська"; №114 : вулиця Милославська – залізничний вокзал "Центральний";

: вулиця Милославська – залізничний вокзал "Центральний"; №118 : станція метро "Чернігівська" – станція метро "Політехнічний інститут";

: станція метро "Чернігівська" – станція метро "Політехнічний інститут"; №119 : вулиця Касіяна – Контрактова площа;

: вулиця Касіяна – Контрактова площа; №220 : вулиця Тростянецька – вулиця Медова;

: вулиця Тростянецька – вулиця Медова; № 500: вулиця Північна – залізничний вокзал "Центральний".

Тролейбуси:

№7 : вулиця Чорнобильська – станція метро "Площа Льва Толстого";

: вулиця Чорнобильська – станція метро "Площа Льва Толстого"; №16 : вулиця Туполєва – Майдан Незалежності;

: вулиця Туполєва – Майдан Незалежності; №30 : вулиця Милославська – вулиця Кадетський гай;

: вулиця Милославська – вулиця Кадетський гай; №91-Н : вулиця Милославська – залізничний вокзал "Центральний";

: вулиця Милославська – залізничний вокзал "Центральний"; №92-Н: проспект Свободи – аеропорт "Київ" імені Сікорського.

Трамваї:

№1 : Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";

: Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна"; №12 : Пуща-Водиця – Контрактова площа;

: Пуща-Водиця – Контрактова площа; №14 : проспект Відрадний – Контрактова площа;

: проспект Відрадний – Контрактова площа; №16 : станція метро "Героїв Дніпра" – Контрактова площа;

: станція метро "Героїв Дніпра" – Контрактова площа; №22 : бульвар Перова – завод залізобетонних конструкцій;

: бульвар Перова – завод залізобетонних конструкцій; №28-Д: проспект Ватутіна – станція метро "Позняки".

Крім того, Київська міська держадміністрація ухвалила рішення, щоб у громадському транспорті на час карантину були присутні правоохоронці. Так у кожній одиниці транспорту маєж бути двоєє поліцейських і один представник муніципальної варти.



Карта спеціалізованих маршрутів громадського транспорту у Києві / фото: КМР

Карантин в Україні і Києві: коротко

В Україні до 3 квітня діє карантин через епідемію коронавірусу у світі. У межах карантинних заходів Україна закрила авіасполучення з іншими країнами, частково перекрила кордон і обмежила роботу громадського транспорту.

Щодо останнього – у Києві, Харкові і Дніпрі не працює метро, по всій Україні заборонено перевозити пасажирів у маршрутках без засобів захисту і понад 10 людей на вагон.

У Києві вирішили і зовсім відмовитися від діяльності громадського транспорту, щоб містяни залишалися вдома. Відтепер ним зможуть скористатися лише медики і працівники стратегічно важливих підприємств.



Що заборонено в Україні на час дії карантину / інфографіка 24 каналу