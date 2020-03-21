Громадський транспорт для спецпрацівників у Києві: маршрути і карта
З 23 березня у Києві громадським транспортом зможуть скористатися лише працівники підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність столиці. Такі обмежувальні заходи діятимуть на період боротьби з епідемією коронавірусу.
Пасажирів допускатимуть у громадський транспорт за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту, повідомили у Київській міськраді.
Важливо З понеділка у Києві громадський транспорт возитиме лише спецпрацівників за перепустками
З понеділка у столиці діятиме лише по 6 автобусних і трамвайних маршрутів, а також 5 тролейбусних. Втім більшість киян до них не допускатимуть.
Автобуси:
- №56-Д: проспект Палладіна – станція метро "Либідська";
- №114: вулиця Милославська – залізничний вокзал "Центральний";
- №118: станція метро "Чернігівська" – станція метро "Політехнічний інститут";
- №119: вулиця Касіяна – Контрактова площа;
- №220: вулиця Тростянецька – вулиця Медова;
- № 500: вулиця Північна – залізничний вокзал "Центральний".
Тролейбуси:
- №7: вулиця Чорнобильська – станція метро "Площа Льва Толстого";
- №16: вулиця Туполєва – Майдан Незалежності;
- №30: вулиця Милославська – вулиця Кадетський гай;
- №91-Н: вулиця Милославська – залізничний вокзал "Центральний";
- №92-Н: проспект Свободи – аеропорт "Київ" імені Сікорського.
Трамваї:
- №1: Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";
- №12: Пуща-Водиця – Контрактова площа;
- №14: проспект Відрадний – Контрактова площа;
- №16: станція метро "Героїв Дніпра" – Контрактова площа;
- №22: бульвар Перова – завод залізобетонних конструкцій;
- №28-Д: проспект Ватутіна – станція метро "Позняки".
Крім того, Київська міська держадміністрація ухвалила рішення, щоб у громадському транспорті на час карантину були присутні правоохоронці. Так у кожній одиниці транспорту маєж бути двоєє поліцейських і один представник муніципальної варти.
Карта спеціалізованих маршрутів громадського транспорту у Києві / фото: КМР
Карантин в Україні і Києві: коротко
В Україні до 3 квітня діє карантин через епідемію коронавірусу у світі. У межах карантинних заходів Україна закрила авіасполучення з іншими країнами, частково перекрила кордон і обмежила роботу громадського транспорту.
Щодо останнього – у Києві, Харкові і Дніпрі не працює метро, по всій Україні заборонено перевозити пасажирів у маршрутках без засобів захисту і понад 10 людей на вагон.
У Києві вирішили і зовсім відмовитися від діяльності громадського транспорту, щоб містяни залишалися вдома. Відтепер ним зможуть скористатися лише медики і працівники стратегічно важливих підприємств.
Що заборонено в Україні на час дії карантину / інфографіка 24 каналу