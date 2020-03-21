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      Громадський транспорт для спецпрацівників у Києві: маршрути і карта

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      Громадським транспортом у Києві зможуть користуватися лише спецпрацівники / ua.news

      З 23 березня у Києві громадським транспортом зможуть скористатися лише працівники підприємств, установ та організацій, що забезпечують життєдіяльність столиці. Такі обмежувальні заходи діятимуть на період боротьби з епідемією коронавірусу.

      Пасажирів допускатимуть у громадський транспорт за наявності спеціальних квитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту, повідомили у Київській міськраді.

      Важливо З понеділка у Києві громадський транспорт возитиме лише спецпрацівників за перепустками

      З понеділка у столиці діятиме лише по 6 автобусних і трамвайних маршрутів, а також 5 тролейбусних. Втім більшість киян до них не допускатимуть. 

      Автобуси:

      • №56-Д: проспект Палладіна – станція метро "Либідська";
      • №114: вулиця Милославська – залізничний вокзал "Центральний";
      • №118: станція метро "Чернігівська" – станція метро "Політехнічний інститут";
      • №119: вулиця Касіяна – Контрактова площа;
      • №220: вулиця Тростянецька – вулиця Медова;
      • № 500: вулиця Північна – залізничний вокзал "Центральний".

      Тролейбуси:

      • №7: вулиця Чорнобильська – станція метро "Площа Льва Толстого";
      • №16: вулиця Туполєва – Майдан Незалежності;
      • №30: вулиця Милославська – вулиця Кадетський гай;
      • №91-Н: вулиця Милославська – залізничний вокзал "Центральний";
      • №92-Н: проспект Свободи – аеропорт "Київ" імені Сікорського.

      Трамваї:

      • №1: Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";
      • №12: Пуща-Водиця – Контрактова площа;
      • №14: проспект Відрадний – Контрактова площа;
      • №16: станція метро "Героїв Дніпра" – Контрактова площа;
      • №22: бульвар Перова – завод залізобетонних конструкцій;
      • №28-Д: проспект Ватутіна – станція метро "Позняки".

      Крім того, Київська міська держадміністрація ухвалила рішення, щоб у громадському транспорті на час карантину були присутні правоохоронці. Так у кожній одиниці транспорту маєж бути двоєє поліцейських і один представник муніципальної варти.


      Карта спеціалізованих маршрутів громадського транспорту у Києві / фото: КМР

      Карантин в Україні і Києві: коротко

      В Україні до 3 квітня діє карантин через епідемію коронавірусу у світі. У межах карантинних заходів Україна закрила авіасполучення з іншими країнами, частково перекрила кордон і обмежила роботу громадського транспорту.

      Щодо останнього – у Києві, Харкові і Дніпрі не працює метро, по всій Україні заборонено перевозити пасажирів у маршрутках без засобів захисту і понад 10 людей на вагон.

      У Києві вирішили і зовсім відмовитися від діяльності громадського транспорту, щоб містяни залишалися вдома. Відтепер ним зможуть скористатися лише медики і працівники стратегічно важливих підприємств.


      Що заборонено в Україні на час дії карантину / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини Києва Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Транспорт КМДА Надзвичайні ситуації
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