Громадський транспорт Києва змінює маршрути на час репетицій військового параду
У суботу, 18 серпня, у Києві орієнтовно з 16:45 до 19:00 буде внесено зміни у роботу громадського транспорту. Усе через репетицію військового параду, в межах якого проходитиме механізована колона військової техніки.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП "Київпастранс".
Так, тимчасово призупинено буде курсування маршрутів:
автобуси маршрутів №2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537;
тролейбуси маршрутів №3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к;
трамваї маршруту №18.
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Із 19:00 до завершення заходів у зв'язку з перекриттям руху транспортних засобів на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) – Бессарабська площа – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності – вул. Хрещатик до Європейської площі та під час проходження колон передбачено тимчасове призупинення руху:
автобусів маршрутів №7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500;
тролейбусів маршрутів №5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92Н, 93Н;
трамваїв маршрутів №11, 12, 16, 18, 19.
Внесено зміни і до трас руху низки автобусних та тролейбусних маршрутів:
автобусів маршруту №5 – від вул. Ізюмської до вул. Ділової;
автобусів маршруту №20 – від житлового масиву Корчувате до станції метро "Либідська";
автобусів маршруту №24 на двох ділянках: від залізничного вокзалу "Центральний" до Софійської площі;
від Національного музею історії України у Другій світовій війні до станції метро "Арсенальна";
автобусів маршруту №62 – від Ботанічного саду до станції метро "Арсенальна";
автобусів маршруту №69 – від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;
автобусів маршруту №114 – від вул. Милославської до вул. Набережно-Хрещатицької за діючим маршрутом, далі – вул. Хорива – вул. Почайнинська – вул. Сковороди – Контрактова площа – вул. Межигірська – вул. Електриків – вул. Набережно-Рибальська, далі за діючим маршрутом;
автобусів маршруту №118 від вул. Милославської до станції метро "Палац спорту";
автобусів маршруту №137Н від станції метро "Харківської" до станції метро "Палац спорту";
тролейбусів маршруту №3 від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу "Південний";
тролейбусів маршруту №9 від Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) до залізничного вокзалу "Південний";
тролейбусів маршрутів №5, 8, 17, 93Н відповідно від вул. Білицької, вул. Смілянської, площі Космонавтів та вул. Чорнобильської до Повітрофлотського шляхопроводу;
тролейбусів маршруту №12 від станції метро "Васильківська" до станції метро "Либідська";
тролейбусів маршруту №14 від Ботанічного саду до станції метро "Палац спорту";
тролейбусів маршрутів №40, 40к від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив).
тролейбусів маршруту №91Н від вул. Милославської до станції метро "Либідська".
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