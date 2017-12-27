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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Гройсман ініціює звільнення голови "Укроборонпрому": названо причину

12:00, сьогодні 1145 Читать новость на русском

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підпише подання на імя президента про звільнення генерального директора держконцерну "Укроборонпром" Романа Романова.

Про це він заявив під час засідання Кабміну у середу, 27 грудня. З такою ініціативою він виступив через непогашення боргів із зарплати на суднобудівних заводах у відповідний термін.

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Більше з вами я працювати не буду. Сказано, не зроблено – до побачення! Шукайте іншу роботу!
– сказав Гройсман.

Термін виконання доручення про погашення боргу із зарплати був 25 грудня.

У листопаді депутати звернулися до уряду з проханням звернути увагу на борги що утворилися, в першу чергу, на Миколаївському суднобудівному заводі. 20 листопада Гройсман доручив першому віце-прем'єру Степану Кубіву розібратися з ситуацією, що склалася на суднобудівних підприємствах, що входять до складу держконцерну "Укроборонпром", і вжити заходів щодо погашення боргів із зарплати на цих підприємствах.

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Теги: Новини України Володимир Гройсман Укроборонпром Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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