Росія знову атакує Україну дронами. У Харкові пролунали вибухи.

У кількох областях України оголосили повітряну тривогу у зв'язку із загрозою російських безпілотників, передає 24 Канал.

Дивіться також Храпчинський назвав найбільш ефективний і дешевий спосіб збивати російські дрони та ракети

Що відомо про вибухи у Харкові?

О 01:16 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни влучили дроном по Слобідському району міста. Це безпілотник "Гербера". На щастя, минулося без руйнувань і постраждалих.

Перед тим, як у Харкові чули вибухи, Повітряні сили попереджали, що БпЛА рухаються на місто з півдня. Згодом військові розповіли про нову групу дронів, яка прямує по межі Донеччини і Дніпропетровщини курсом на Харківщину.

Нагадаємо, що у ніч проти 21 листопада ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю. У місті спалахнули торговельні кіоски та легковий автомобіль. Внаслідок обстрілу загинуло 5 людей, ще троє отримали травми.