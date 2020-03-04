Епідемія коронавірусу може призвести до економічної кризи

Епідемія нового виду коронавірусу Covid-19, який поширився з китайського міста Ухань, може призвести до кризи в економіці.

Таке припущення оголосив нардеп Тимофій Милованов на своїй сторінці у фейсбуці.

Читайте також: Летить у стіну, – Зеленський про медреформу

За його словами, ймовірність епідемії коронавірусу низька, але поступово зростає і може призвести до економічної кризи.

Милованов заявив, що уряд має підготувати чітку і практичну стратегію реагування в економіці, а саме монетарну політику (надання ліквідності, пом’якшення ставки, тощо), фіскальну політику (податкові канікули певним галузям за потреби, бюджетна підтримка).

Також він додав, що за потреби обмеження економічної активності певних галузей та підприємств (туризм, транспорт, роздрібна торгівля), обмеження соціальної активності (наприклад, канікули на комунальні платежі для пенсіонерів), захисні дії в міжнародній торгівлі (мита або навпаки підтримка певного імпорту, заборона реекспорту певних категорій товарів, номенклатуру має підготувати МОЗ), меморандуми спільних дій з галузями, чиї товари чи послуги критичні під час епідемії.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.