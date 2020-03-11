Карантин в Києві: яка кількість людей може зібратися без обмеження

У Києві обмежили проведення масових заходів, таких як концертів, спортивних заходів, семінарів тощо, з кількістю людей на них, яка перевищуватиме 60 осіб.

Такі заходи впровадили для протидії коронавірусу, про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також на тему: У Києві запровадили карантин через коронавірус: які будуть обмеження

Також він додав, що буде тимчасове зупинення освітнього процесу в навчальних закладах усіх форм власності, які є в Київі.

Обмежити проведення масових заходів, таких як концертів, спортивних заходів, семінарів тощо, коли кількість людей на них буде присутня понад 60 осіб,

– наголосив Поворозник.

Він підкреслив, що "це не є карантином, це є обмежувальні профілактичні заходи" для того, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу в місті.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.