24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Карантин в Києві: яка кількість людей може зібратися без обмеження

-
Карантин в Києві / zik.ua

У Києві обмежили проведення масових заходів, таких як концертів, спортивних заходів, семінарів тощо, з кількістю людей на них, яка перевищуватиме 60 осіб.

Такі заходи впровадили для протидії коронавірусу, про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також на тему: У Києві запровадили карантин через коронавірус: які будуть обмеження

Також він додав, що буде тимчасове зупинення освітнього процесу в навчальних закладах усіх форм власності, які є в Київі.

Обмежити проведення масових заходів, таких як концертів, спортивних заходів, семінарів тощо, коли кількість людей на них буде присутня понад 60 осіб,
– наголосив Поворозник.

Він підкреслив, що "це не є карантином, це є обмежувальні профілактичні заходи" для того, щоб запобігти розповсюдженню коронавірусу в місті.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Києва Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 12:40 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
сьогодні 08:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
сьогодні 07:55 Як живе Італія під час епідемії коронавірусу: ексклюзивні історії українців
Анастасія Зазуляк
6 березня 13:53 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
4 березня 16:44 Як правильно підібрати окуляри: поради офтальмолога
Юлія Девда
Новини
Більше новин
Залиште відгук