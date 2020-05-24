Коли на Київщині послаблять карантин: в МОЗ розповіли про покращення показників

У Київській області невдовзі можуть послабити карантин. Загальна кількість нових випадків COVID-19 на Київщині знижується третій день поспіль.

Інформацію про можливе послаблення карантину оприлюднив Київський обласний лабораторний центр, повідомляє пресслужба МОЗ.

Актуально Які області не готові до послаблення карантину: статистика МОЗ

За даними фахівців, ця тенденція дає підстави розраховувати, що карантин в області можна буде пом'якшувати найближчими днями. Водночас коли саме слід цього очікувати, в МОЗ не уточнили.

В Київській ОДА запевнили, що рішення про послаблення карантину ухвалить негайно, як тільки показники дозволять це зробити.

Які області не готові до послаблення карантину

За даними МОЗ станом на 24 травня, не відповідають критеріям для послаблення карантину за цими показниками дев'ять областей:

Волинська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Закарпатська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Рівненська,

Чернівецька.

За яких умов може відбуватися послаблення карантину

загальна кількість нових випадків за останні сім днів на 100 тисяч населення,

завантаженість ліжок у лікарнях,

охоплення тестуванням.

Зверніть увагу! Станом на 24 травня в Україні зафіксували 20 986 випадків захворювання COVID-19. 617 людей, на жаль, померли. Ще 7 108 пацієнтів вже одужали.

Скільки ще триватиме карантин в Україні? Щонайменше до 22 червня. Раніше Кабмін оприлюднив відповідну постанову. Водночас послаблення карантину вже стартувало. Українська влада встановила 5 етапів виходу з карантину.



Зараз ми перебуваємо на другому етапі, який стартував 22 травня. Наступні розпочинатимуться через кожні 10 днів.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу