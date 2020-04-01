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МОЗ не збирається проводити масове тестування населення на коронавірус

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Ляшко розповів, чи потрібне масове тестування / Mind.ua

У МОЗ вважають недоцільним запроваджувати масове експрес-тестування на COVID-19. Тестувати слід лише тих, у кого є підозра на коронавірус, або якщо така необхідність є на думку сімейного лікаря.

В Україні використовують досвід Іспанії та Італії, який засвідчує, що масове тестування медичних працівників створює оманливе відчуття безпеки. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Києві.

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Тестування медичних працівників та людей, які працюють у життєво важливих сферах потрібно при наявності підозри або в інших обставинах, які визначає лікуючий лікар. Наприклад, коли проводить розслідування спалаху інфекційних хвороб,
 – пояснив Ляшко.

До слова, інший підхід до тестування у Німеччині. З початку спалаху коронавірусу в країні ретельно відстежували весь ланцюг поширення хвороби, інформує The Washington Post. Саме масове експрес-тестування дозволило німцям утримати низький рівень смертності від коронавірусу: 775 загиблих при понад 70 тисячах хворих.

Зазначимо, що у Львові від 30 березня перевіряють на коронавірус з допомогою експрес-тестів:

  • водіїв автобусів, тролейбусів та трамваїв;
  • тих, хто працює у місці, яке пропонує дуже дешеве тимчасове житло;
  • соціальних працівників, які ходять до людей, котрі вдома;
  • медичних працівників;
  • тих людей, котрі обслуговують життя міста – двірники, водії тощо.

Станом на 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків захворювання на коронавірус, 17 з них – летальні, 10 осіб одужали.

Як зберігається коронавірус
 Як довго зберігається коронавірус на поверхнях? /Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини Львова Коронавірус в Україні Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Лікування
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