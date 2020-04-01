МОЗ не збирається проводити масове тестування населення на коронавірус
У МОЗ вважають недоцільним запроваджувати масове експрес-тестування на COVID-19. Тестувати слід лише тих, у кого є підозра на коронавірус, або якщо така необхідність є на думку сімейного лікаря.
В Україні використовують досвід Іспанії та Італії, який засвідчує, що масове тестування медичних працівників створює оманливе відчуття безпеки. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Києві.
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Тестування медичних працівників та людей, які працюють у життєво важливих сферах потрібно при наявності підозри або в інших обставинах, які визначає лікуючий лікар. Наприклад, коли проводить розслідування спалаху інфекційних хвороб,
– пояснив Ляшко.
До слова, інший підхід до тестування у Німеччині. З початку спалаху коронавірусу в країні ретельно відстежували весь ланцюг поширення хвороби, інформує The Washington Post. Саме масове експрес-тестування дозволило німцям утримати низький рівень смертності від коронавірусу: 775 загиблих при понад 70 тисячах хворих.
Зазначимо, що у Львові від 30 березня перевіряють на коронавірус з допомогою експрес-тестів:
- водіїв автобусів, тролейбусів та трамваїв;
- тих, хто працює у місці, яке пропонує дуже дешеве тимчасове житло;
- соціальних працівників, які ходять до людей, котрі вдома;
- медичних працівників;
- тих людей, котрі обслуговують життя міста – двірники, водії тощо.
Станом на 1 квітня в Україні зафіксовано 669 випадків захворювання на коронавірус, 17 з них – летальні, 10 осіб одужали.
Як довго зберігається коронавірус на поверхнях? /Інфографіка 24 каналу
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