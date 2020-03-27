Ще два випадки коронавірусу зафіксували в Ірпені
В Ірпенському регіоні підтвердили ще два випадки захворювання на коронавірус. Один з них у самому Ірпені, а інший – у передмісті Ворзелі.
Про нові випадки коронавірусу на Київщині повідомив у своєму фейсбуці перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Меркушин.
До слова У Броварах вже 3 випадки коронавірусу
Щойно ми отримали лабораторні підтвердження про ще два випадки захворювання у мешканців нашого регіону. Це дві жінки, обидві нещодавно повернулись з-за кордону в Україну,
– розповів Меркушин.
Місцевий антикризовий штаб встановлює коло контактів обох хворих та вчергове закликає мешканців міста дотримуватися максимальної самоізоляції.
Що відомо про коронавірус на Київщині?Раніше у Київській області вже були 32 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Один з них в Ірпені – там з коронавірусом госпіталізували вагітну жінку.
Крім того, ще 55 підтверджених випадків є у місті Києві.
Читайте також
-
В Україні переглянуть карантинні обмеження щодо людей, які працюютьсьогодні , 11:39
-
На Львівщині запровадять масове тестування на COVID-19: з кого почнутьсьогодні , 17:11
-
Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнахсьогодні , 15:48
-
На Вінниччині вже 16 хворих на коронавірус, серед них є працівниці пологового будинкусьогодні , 18:55
-
За добу в Іспанії від коронавірусу померла рекордна кількість людейсьогодні , 14:42
-
На Буковині троє пацієнтів вилікувалися від коронавірусу, вони були у лікарні 20 днівсьогодні , 16:38