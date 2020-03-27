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Ще два випадки коронавірусу зафіксували в Ірпені

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В Ірпені вже троє хворих на коронавірус / dallasnews.com

В Ірпенському регіоні підтвердили ще два випадки захворювання на коронавірус. Один з них у самому Ірпені, а інший – у передмісті Ворзелі.

Про нові випадки коронавірусу на Київщині повідомив у своєму фейсбуці перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Меркушин.

До слова У Броварах вже 3 випадки коронавірусу

Щойно ми отримали лабораторні підтвердження про ще два випадки захворювання у мешканців нашого регіону. Це дві жінки, обидві нещодавно повернулись з-за кордону в Україну,
– розповів Меркушин.

Місцевий антикризовий штаб встановлює коло контактів обох хворих та вчергове закликає мешканців міста дотримуватися максимальної самоізоляції.

Що відомо про коронавірус на Київщині?Раніше у Київській області вже були 32 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Один з них в Ірпені – там з коронавірусом госпіталізували вагітну жінку.

Крім того, ще 55 підтверджених випадків є у місті Києві.

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Здоров'я Новини Києва Коронавірус в Україні Лікування Здоров'я
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