У Львівській області 5 хворих на коронавірус у важкому стані

На Львівщині 12 хворих на коронавірус, 5 з них перебувають у дуже важкому стані. Загалом в інфекційній лікарні Львова 38 пацієнтів, їхні діагнози встановллють.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

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На 08.00 на Львівщині підтверджено 12 випадків інфікування коронавірусів, один хворий видужав. У нашій інфекційній лікарні зараз перебувають 38 осіб, 5 – в дуже важкому стані, один підключений до апарату ШВЛ,

– йдеться в повідомленні.

За словами Садового, у Львові тестують всіх працівників комунальних і соціальних служб за допомогою експрес-тестів, а в разі підозри на зараження, проводять ПЛР-тести в лабораторіях.

Важливо! За даними МОЗ, станом на 2 квітня в Україні підтвердили 804 випадки захворювання на коронавірус. 20 людей померли, 13 – одужали.

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