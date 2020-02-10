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У столичному університеті проводять евакуацію через погане самопочуття студента з Китаю

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У Національному авіаційному університеті проводять евакуацію / Фото з відкритих джерел

В Національному авіаційному університеті у Києві проводять евакуацію після того, як один зі студентів з Китаю знепритомнів.

У понеділок, 10 лютого, під час пари одному з китайських студентів стало погано і він знепритомнів. Хлопця екстрено госпіталізували, про це передає "Київ оперативний".

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Наразі евакуюють весь поверх, де знаходився громадянин Китаю, через підозру на новий вид коронавірусу. Обставини події встановлюються.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 10 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 910 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Новини Києва Коронавірус 2020
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