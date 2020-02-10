У столичному університеті проводять евакуацію через погане самопочуття студента з Китаю
В Національному авіаційному університеті у Києві проводять евакуацію після того, як один зі студентів з Китаю знепритомнів.
У понеділок, 10 лютого, під час пари одному з китайських студентів стало погано і він знепритомнів. Хлопця екстрено госпіталізували, про це передає "Київ оперативний".
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Наразі евакуюють весь поверх, де знаходився громадянин Китаю, через підозру на новий вид коронавірусу. Обставини події встановлюються.
Останні дані про поширення китайського вірусу:
- Станом на 10 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 910 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.
- Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
- До Китаю тимчасово припинили групові тури.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу
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