В Україні підтвердили 14 хворих на коронавірус: серед них троє дітей

В Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19. Відтак, сьогодні виявили 7 нових випадків зараження – один в Києві, ще шість випадків – в Чернівцях, серед хворих три дитини.

Станом на вечір 17 березня в Україні 14 позитивних результатів на коронавірус Covid-19. Про це повідомив Центр громадського здоров'я України.

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За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії сьогодні виявили ще 7 випадків зараження коронавірусом.

Відтак, в Чернівецькій області – 10 хворих, в Житомирській – 1, Київській області – 1 та в місті Київ – 2 підтверджених випадки.

Випадки, які виявили сьогодні

️Київська область – один новий випадок. Захворів 44-річний чоловік, що був закордоном;

– один новий випадок. Захворів 44-річний чоловік, що був закордоном; ️Чернівецька область – шість випадків – 33-річна жінка (летальний випадок), люди віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі хворі контактували з особами, в яких раніше підтвердили захворювання на Covid-19.

Як відомо, 33-річна жінка померла 16 березня від патологій. У Чернівецькій ОДА зазначали, що смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції.

Обмеження в Україні, щоб зупинити поширення коронавірусу

З 12:00 18 березня заборонили залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.

У Києві, Дніпрі та Харкові закриють метро .

. Перевезення пасажирів у містах дозволені до 10 осіб у маршрутках і таксі .

. У тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая одночасно можуть їхати до 20 осіб.

У транспорті можуть їхати лише люди в масках та респіраторах.

Заборонили роботу розважальних закладів та закладів громадського харчування. Працюють лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.

Не дозволяють також проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, а також навчальний процес

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