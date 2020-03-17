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В Україні підтвердили 14 хворих на коронавірус: серед них троє дітей

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Коронавірус в Україні / unsplash.com

В Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19. Відтак, сьогодні виявили 7 нових випадків зараження – один в Києві, ще шість випадків – в Чернівцях, серед хворих три дитини.

Станом на вечір 17 березня в Україні 14 позитивних результатів на коронавірус Covid-19. Про це повідомив Центр громадського здоров'я України.

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За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії сьогодні виявили ще 7 випадків зараження коронавірусом.

Відтак, в Чернівецькій області – 10 хворих, в Житомирській – 1, Київській області – 1 та в місті Київ – 2 підтверджених випадки.

Випадки, які виявили сьогодні

  • ️Київська область – один новий випадок. Захворів 44-річний чоловік, що був закордоном;
  • Чернівецька область – шість випадків – 33-річна жінка (летальний випадок), люди віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі хворі контактували з особами, в яких раніше підтвердили захворювання на Covid-19.

Як відомо, 33-річна жінка померла 16 березня від патологій. У Чернівецькій ОДА зазначали, що смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції.

Обмеження в Україні, щоб зупинити поширення коронавірусу

  • З 12:00 18 березня заборонили залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення.
  • У Києві, Дніпрі та Харкові закриють метро.
  • Перевезення пасажирів у містах дозволені до 10 осіб у маршрутках і таксі.
  • У тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая одночасно можуть їхати до 20 осіб.
  • У транспорті можуть їхати лише люди в масках та респіраторах.
  • Заборонили роботу розважальних закладів та закладів громадського харчування. Працюють лише продуктові магазини, аптеки та АЗС.
  • Не дозволяють також проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів, а також навчальний процес

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Києва Новини Чернівців Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікування
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