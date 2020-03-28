В Україні від коронавірусу померли 8 людей: перелік областей

жінка з Радомишля . На початку березня вона повернулася з Польщі.

На Тернопільщині чоловік звернувся у поліклініку, зробив флюорографію, і лікар виписав йому антибіотик. На наступний день температура піднялася до 40 градусів, почалася нудота, розлад шлунку, і чоловік знову звернувся до лікаря, який призначив інші медикаменти. 21 березня у хворого почалася задишка, його стан погіршився. 25 березня чоловік помер.