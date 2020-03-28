В Україні від коронавірусу померли 8 людей: перелік областей
Станом на 28 березня в Україні коронавірус забрав життя 8 людей. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що за останню добу зафіксували 3 летальних випадки.
Нові летальні випадки зафіксували в Івано-Франківській, Рівненській та Сумській областях, повідомили у Центрі громадського здоров'я.
Важливо В Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу, 8 – летальних: МОЗ
Перелік летальних випадків від коронавірусу за областями:
- Івано-Франківська область – 3 летальних випадків;
- Рівненська область – 1 летальний;
- Сумська область – 1 летальний;
- Тернопільська область – 1 летальний;
- Чернівецька область – 1 летальний;
- Житомирська область – 1 летальний.
У більшості випадків хворі на коронавірус запізно звернулися до лікарів, або ж мали супутні хвороби.
Коронавірус в Україні / Інфографіка Центру громадського здоров'я
Що відомо про жертв коронавірусу
- Першою жертвою хвороби стала 71-річна жінка з Радомишля. На початку березня вона повернулася з Польщі. Хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися ще 5 березня, вона контактувала з багатьма людьми, а 8 березня відвідувала місцеву церкву. 12 березня жінку госпіталізували із підтвердженим випадком коронавірусу. Наступного дня вона померла.
- 33-річна жінка, яка 16 березня померла у Чернівцях, хворіла на коронавірус, але причиною смерті стали інші супутні захворювання.
- На Тернопільщині чоловік звернувся у поліклініку, зробив флюорографію, і лікар виписав йому антибіотик. На наступний день температура піднялася до 40 градусів, почалася нудота, розлад шлунку, і чоловік знову звернувся до лікаря, який призначив інші медикаменти. 21 березня у хворого почалася задишка, його стан погіршився. 25 березня чоловік помер.
- 27 березня померла жінка з Конотопського району, що на Сумщині. Її тест на коронавірус був позитивний. Згодом виявилося, що двоє людей, у яких позитивний тест на коронавірус, контактували з померлою. Це жителі Конотопського району, які перебувають на самоізоляції.
- Мешканка села Тинне, що на Рівненщині, померла від коронавірусу. Вона шість днів хворіла вдома, а потім її госпіталізували до реанімації. Жінка захворіла 13 березня, а була госпіталізована до реанімації – 19 березня.
- Жертвами в Івано-Франківській області стали одразу 3 людини: усі жінки. 23 березня в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла 65-річна жінка. Інша хвора з Івано-Франківської області займалась самолікуванням і надто пізно звернулась до лікарів. Третя жертва – була мешканкою Надвірнянського району, її також не вдалося врятувати.
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