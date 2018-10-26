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      Куди піти на Хелловін 2018: афіша подій у Львові

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      Куди піти на Хелловін 2018 у Львові
      Куди піти на Хелловін 2018 у Львові / blog.chsbuffalo.org

      У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають Хелловін. Це свято набирає популярності і в Україні. У великих містах організовують різноманітні вечірки та тематичні події. Куди піти у Львові, щоб відсвяткувати Хелловін – читайте далі нашу афішу подій.

      Хелловін у Львові розпочнуть святкувати уже на цих вихідних, 26-28 жовтня.

      Читайте також: Куди піти у Києві на Хелловін 2018: афіша заходів

      Кіноніч на Хелловін

      "Кінопалац" пропонує глядачам кіноніч з трьох фільмів: "DZIDZIO Перший Раз" (комедія), "Хелловін" (трилер, жахи), "Страшилки 2: Привиди Хелловіна "(комедія, пригоди, жахи).

      Де: Театральна, 22

      Коли: 27 жовтня, 23:55 – 05:30

      Вартість: перші 100 квитків по 150 грн.

      Мережа Multiplex також запрошує на "Ніч жахів", у програмі: стрічка "Хелловін", "Воно" і "Пастка".

      Де: Кульпарківська, 226а

      Коли: 27 жовтня

      Вартість: від 40 до 80 грн

      Кіноніч у Multiplex

      Хелловін для дітей

      Для наймолодшеньких також є розваги. "Дитяча планета" пропонує розважальну програму для малюків від найменшого віку. Також організатори пропонують тематичну фотозону та конкурс на найкращий костюм.

      Де: вулиця Газова, 30А

      Коли: 27 жовтня – 28 жовтня, час: 10:00 – 21:00

      Вартість: дитячий квиток: 190 грн

      Майстер-клас на тему "Хелловін"

      Ще одна подія для дітей, де малюкам проведуть майстер-клас від Art-studio "Творча кухня" з малювання на тиматику "Хелловін".

      Коли: 27 жовтня, час 15:30 – 17:30

      Де: Чорновола, 67 г

      Вартість: 250 грн

      Вечірки

      Чи боїшся ти темряви?

      Поціновувачі добірної драйвової музики зберуться на вечірку у нічний клуб !FESTrepublic.

      Де: Старознесенська, 24-26

      Коли: 31 жовтня, 21:00

      Вартість: перші 50 квитків – 50 грн, вартість наступних – 100 грн, в день події – 150 грн

      Вечірка у !FESTrepublic

      Танці у підземеллі

      Це буде костюмована вечірка у справжньому підземеллі! Любителі drum & bass зберуться саме там.

      Де: Клепарівська, 18

      Коли: 27 жовтня, початок о 23.00

      Вартість: 150 грн на вході, передпродаж 120 грн

      Вечірка у "Хмільному домі Роберта Домса"

      Теги: Новини України LifeStyle Хелловін Новини культури Новини Львова Афіша
      Джерело: 24 Канал
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