Куди піти на Хелловін 2018: афіша подій у Львові
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають Хелловін. Це свято набирає популярності і в Україні. У великих містах організовують різноманітні вечірки та тематичні події. Куди піти у Львові, щоб відсвяткувати Хелловін – читайте далі нашу афішу подій.
Хелловін у Львові розпочнуть святкувати уже на цих вихідних, 26-28 жовтня.
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Кіноніч на Хелловін
"Кінопалац" пропонує глядачам кіноніч з трьох фільмів: "DZIDZIO Перший Раз" (комедія), "Хелловін" (трилер, жахи), "Страшилки 2: Привиди Хелловіна "(комедія, пригоди, жахи).
Де: Театральна, 22
Коли: 27 жовтня, 23:55 – 05:30
Вартість: перші 100 квитків по 150 грн.
Мережа Multiplex також запрошує на "Ніч жахів", у програмі: стрічка "Хелловін", "Воно" і "Пастка".
Де: Кульпарківська, 226а
Коли: 27 жовтня
Вартість: від 40 до 80 грн
Кіноніч у Multiplex
Хелловін для дітей
Для наймолодшеньких також є розваги. "Дитяча планета" пропонує розважальну програму для малюків від найменшого віку. Також організатори пропонують тематичну фотозону та конкурс на найкращий костюм.
Де: вулиця Газова, 30А
Коли: 27 жовтня – 28 жовтня, час: 10:00 – 21:00
Вартість: дитячий квиток: 190 грн
Майстер-клас на тему "Хелловін"
Ще одна подія для дітей, де малюкам проведуть майстер-клас від Art-studio "Творча кухня" з малювання на тиматику "Хелловін".
Коли: 27 жовтня, час 15:30 – 17:30
Де: Чорновола, 67 г
Вартість: 250 грн
Вечірки
Чи боїшся ти темряви?
Поціновувачі добірної драйвової музики зберуться на вечірку у нічний клуб !FESTrepublic.
Де: Старознесенська, 24-26
Коли: 31 жовтня, 21:00
Вартість: перші 50 квитків – 50 грн, вартість наступних – 100 грн, в день події – 150 грн
Вечірка у !FESTrepublic
Танці у підземеллі
Це буде костюмована вечірка у справжньому підземеллі! Любителі drum & bass зберуться саме там.
Де: Клепарівська, 18
Коли: 27 жовтня, початок о 23.00
Вартість: 150 грн на вході, передпродаж 120 грн
Вечірка у "Хмільному домі Роберта Домса"