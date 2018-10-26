У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають Хелловін. Це свято набирає популярності і в Україні. У великих містах організовують різноманітні вечірки та тематичні події. Куди піти у Львові, щоб відсвяткувати Хелловін – читайте далі нашу афішу подій.

Хелловін у Львові розпочнуть святкувати уже на цих вихідних, 26-28 жовтня.

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Кіноніч на Хелловін

"Кінопалац" пропонує глядачам кіноніч з трьох фільмів: "DZIDZIO Перший Раз" (комедія), "Хелловін" (трилер, жахи), "Страшилки 2: Привиди Хелловіна "(комедія, пригоди, жахи).

Де: Театральна, 22

Коли: 27 жовтня, 23:55 – 05:30

Вартість: перші 100 квитків по 150 грн.

Мережа Multiplex також запрошує на "Ніч жахів", у програмі: стрічка "Хелловін", "Воно" і "Пастка".

Де: Кульпарківська, 226а

Коли: 27 жовтня

Вартість: від 40 до 80 грн

Кіноніч у Multiplex

Хелловін для дітей

Для наймолодшеньких також є розваги. "Дитяча планета" пропонує розважальну програму для малюків від найменшого віку. Також організатори пропонують тематичну фотозону та конкурс на найкращий костюм.

Де: вулиця Газова, 30А

Коли: 27 жовтня – 28 жовтня, час: 10:00 – 21:00

Вартість: дитячий квиток: 190 грн

Майстер-клас на тему "Хелловін"

Ще одна подія для дітей, де малюкам проведуть майстер-клас від Art-studio "Творча кухня" з малювання на тиматику "Хелловін".

Коли: 27 жовтня, час 15:30 – 17:30

Де: Чорновола, 67 г

Вартість: 250 грн

Вечірки

Чи боїшся ти темряви?

Поціновувачі добірної драйвової музики зберуться на вечірку у нічний клуб !FESTrepublic.

Де: Старознесенська, 24-26

Коли: 31 жовтня, 21:00

Вартість: перші 50 квитків – 50 грн, вартість наступних – 100 грн, в день події – 150 грн

Вечірка у !FESTrepublic

Танці у підземеллі

Це буде костюмована вечірка у справжньому підземеллі! Любителі drum & bass зберуться саме там.

Де: Клепарівська, 18

Коли: 27 жовтня, початок о 23.00

Вартість: 150 грн на вході, передпродаж 120 грн

Вечірка у "Хмільному домі Роберта Домса"