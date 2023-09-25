Окупанти вчергове обстріляли Херсон: загинули 3 людей, ще кілька – постраждали

Російська армія ввечері 25 вересня обстріляла український Херсон. Внаслідок цієї атаки є загиблі та постраждалі серед цивільних.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з артилерії.

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Що відомо про атаку Херсона

Правоохоронці зазначили, що ввечері 25 вересня російські військові вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Це сталося у Дніпровському районі міста.

Унаслідок масивного обстрілу загинуло троє людей – два чоловіки та жінка. Вони перебували на вулиці,

– сказали у прокуратурі.

Крім цього, також відомо про ще двох містян, які отримали поранення. Цих постраждалих госпіталізували до лікарні, а дані ще уточнюються.

Росіяни знову обстріляли Херсон / Фото Херсонської обласної прокуратури

У Херсонській обласній прокуратурі також розповіли, що в Херсоні внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, торговельні точки, автотранспорт. Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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