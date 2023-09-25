Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з артилерії.
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Що відомо про атаку Херсона
Правоохоронці зазначили, що ввечері 25 вересня російські військові вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Це сталося у Дніпровському районі міста.
Унаслідок масивного обстрілу загинуло троє людей – два чоловіки та жінка. Вони перебували на вулиці,
– сказали у прокуратурі.
Крім цього, також відомо про ще двох містян, які отримали поранення. Цих постраждалих госпіталізували до лікарні, а дані ще уточнюються.
Росіяни знову обстріляли Херсон / Фото Херсонської обласної прокуратури
У Херсонській обласній прокуратурі також розповіли, що в Херсоні внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, торговельні точки, автотранспорт. Наразі прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
Росіяни постійно обстрілюють Херсон
- Російські загарбники 24 вересня вдарили по Херсону двома керованими авіабомбами. Того разу ворог влучив по промислових і цивільних об'єктах у місті.
- Крім цього, у Херсоні внаслідок атаки є й постраждалі серед людей. Зокрема, відомо про 6 людей, що отримали поранення.
- До цього зранку 22 вересня російські окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона запалювальними снарядами. Відомо, що вони влучили, зокрема, по житлових будинках – загинув чоловік.
- До того ж в ніч на 21 вересня росіяни обстріляли хостел у Херсоні. На момент атаки жителі спали. Повідомлення підтверджують загибель двох цивільних осіб.
- Очільник Херсонської ОВА вкотре закликав людей перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Адже інакше вони наражають себе на небезпеку.