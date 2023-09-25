В настоящее время правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. По предварительным данным, оккупанты обстреляли город из артиллерии.
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Что известно об атаке Херсона
Правоохранители отметили, что вечером 25 сентября российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. Это произошло в Днепровском районе города.
В результате массивного обстрела погибли три человека – два мужчины и женщина. Они находились на улице,
– сказали в прокуратуре.
Кроме этого, также известно еще о двух получивших ранения горожанах. Этих пострадавших госпитализировали в больницу, данные еще уточняются.
Россияне снова обстреляли Херсон / Фото Херсонской областной прокуратуры
В Херсонской областной прокуратуре также рассказали, что в Херсоне в результате атаки повреждены жилые дома, торговые точки, автотранспорт. В настоящее время прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора.
Россияне постоянно обстреливают Херсон
- Российские захватчики 24 сентября ударили по Херсону двумя управляемыми авиабомбами. В тот раз враг попал по промышленным и гражданским объектам в городе.
- Кроме того, в Херсоне в результате атаки есть и пострадавшие среди людей. В частности, известно о 6 получивших ранения людях.
- До этого утром 22 сентября российские оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона зажигательными снарядами. Известно, что они попали, в частности, по жилым домам – погиб мужчина.
- К тому же в ночь на 21 сентября россияне обстреляли хостел в Херсоне. К моменту атаки жители спали. Сообщения подтверждают гибель двух гражданских лиц.
- Глава Херсонской ОВА в очередной раз призвал людей находиться в укрытиях во время воздушной тревоги. Ведь иначе они подвергают себя опасности.