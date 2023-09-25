В настоящее время правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. По предварительным данным, оккупанты обстреляли город из артиллерии.

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Что известно об атаке Херсона

Правоохранители отметили, что вечером 25 сентября российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. Это произошло в Днепровском районе города.

В результате массивного обстрела погибли три человека – два мужчины и женщина. Они находились на улице,

– сказали в прокуратуре.

Кроме этого, также известно еще о двух получивших ранения горожанах. Этих пострадавших госпитализировали в больницу, данные еще уточняются.

Россияне снова обстреляли Херсон / Фото Херсонской областной прокуратуры

В Херсонской областной прокуратуре также рассказали, что в Херсоне в результате атаки повреждены жилые дома, торговые точки, автотранспорт. В настоящее время прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора.

Россияне постоянно обстреливают Херсон