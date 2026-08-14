Несмотря на укоренившийся миф о сугубо мирном городе, Дрезден был мощным промышленным и логистическим узлом Третьего Рейха, что и определило его трагическую судьбу. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Действительно ли Дрезден не имел стратегического значения?

До февраля 1945 года Дрезден казался зачарованным городом, который война обходила стороной своей безжалостной рукой. Его называли "Флоренцией на Эльбе" – за невероятную барочную архитектуру, величественный Цвингер, роскошную Оперу Земпера и бесценные коллекции искусства. Среди немцев даже бытовало наивное убеждение, будто союзники заключили тайное соглашение с Гитлером, согласно которому Оксфорд не будут бомбить в обмен на неприкосновенность Дрездена.

Это была сладкая иллюзия, усыпившая бдительность сотен тысяч людей. В начале 1945 года Дрезден разбух от беженцев. Люди приходили с востока, спасаясь от наступления Красной армии. Население города, которое в мирное время составляло около 630 тысяч человек, выросло почти до миллиона. Город превратился в гигантский лагерь, где на вокзалах, в парках и на площадях ютились измученные женщины, дети и пожилые люди.

В массовом сознании прочно укоренилось мнение, что Дрезден был исключительно мирным, культурным центром, лишенным какого-либо военного значения, но архивные документы свидетельствуют об обратном. Он был седьмым по величине городом Третьего Рейха и крупнейшим неразбомбленным промышленным центром Германии на тот момент.

Британская разведка выявила более 110 фабрик и предприятий в городе и его окрестностях, которые работали на военную машину нацистов. Заводы оптических приборов Zeiss-Ikon изготавливали прицелы для артиллерии и подводных лодок, другие выпускали компоненты для радаров, зенитных снарядов и двигателей. Но роковой для Дрездена стала его логистика.

Город был ключевым железнодорожным узлом, через который проходили магистрали на Берлин, Прагу, Лейпциг и Вену. Именно через Дрезден немецкое командование перебрасывало дивизии на Восточный фронт, чтобы сдержать советское наступление. А на Ялтинской конференции в феврале 1945 года именно советская сторона прямо просила западных союзников парализовать транспортные узлы на востоке Германии.

Британское командование, в частности маршал авиации Артур "Бомбер" Харрис, инициировало операцию "Удар грома" (Thunderclap). Ее цель была двойной – уничтожить логистику и нанести окончательный и сокрушительный удар по моральному духу немецкого населения. Дрезден идеально подходил под оба критерия.

Зачем союзники бомбили Дрезден в феврале 1945 года: смотрите видео 24Канал

Как уничтожали Дрезден 13 – 14 февраля 1945 года?

Апокалипсис начался в 22:03 во вторник, 13 февраля. Британская тактика ковровых бомбардировок к тому моменту уже достигла математического совершенства. Первая волна из 244 тяжелых бомбардировщиков Avro Lancaster сбросила на город фугасные бомбы. Их задачей было не сжечь город, а "раскрыть" его – сорвать крыши с домов, выбить окна, разрушить водопроводы и создать условия для будущего пожара.

Настоящий ад принесла вторая волна, прибывшая через три часа, в 01:21 ночи 14 февраля. 529 самолетов сбросили сотни тысяч зажигательных бомб, в основном на основе термита. Когда они падали в дома, пробитые фугасами, те вспыхивали огнем, который невозможно было потушить водой.

Тысячи отдельных пожаров слились в единый гигантский мегакостер. Над Дрезденом образовался так называемый "огненный шторм", где температура в эпицентре достигла 1000 градусов. Огненный ветер вырывал деревья с корнями, срывал одежду с людей и затягивал их прямо в водоворот пламени. Те, кто прятался в подвалах, гибли не от огня, а от нехватки кислорода и отравления угарным газом – шторм высасывал весь воздух из-под земли.

Днем 14 февраля, когда город еще горел, прилетела третья волна – 311 американских "Летучих крепостей" B-17. Они должны были бомбить железнодорожные сортировочные станции, но из-за густого дыма, поднимавшегося на километры вверх, бомбардировку вели почти вслепую, по радарам. Бомбы снова падали на жилые кварталы, больницы и парки, где пытались спастись те, кто выжил ночью.

Обратите внимание: бомбардировка Дрездена казалась многим на Западе чрезмерной, почти карательной мерой в конце войны, когда поражение Германии уже было неизбежным. В городе было уничтожено около 7 квадратных километров только исторического центра, и затем его восстанавливали из пепла благодаря пожертвованиям со всего мира, в том числе из Великобритании и США.

Впоследствии оценка числа жертв в Дрездене стала одним из крупнейших полей битвы в истории пропаганды. Сразу после трагедии министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс опубликовал фальшивые отчеты, прибавив ноль к реальным цифрам, и заявил о 200 000, а впоследствии и о 250 000 погибших. Эту ложь после войны с радостью подхватила советская пропаганда и правительство ГДР.

В 2010 году специальная комиссия немецких историков, созданная по инициативе самого города Дрездена, после 5 лет скрупулезного изучения архивов, кладбищенских записей и археологических раскопок, поставила точку в этом вопросе. Реальное число погибших составляет от 22 700 до 25 000 человек. Это все равно ужасная, катастрофическая цифра, и она не нуждается в искусственном завышении, чтобы осознать масштаб трагедии.