На протяжении многих лет Россия пыталась присвоить себе это блюдо, превращая его в инструмент культурной экспансии. Однако сейчас дискуссия окончательно закрыта – и точку в ней поставили не эмоции, а неоспоримые международные документы, исторические труды и решения ЮНЕСКО. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Интересные свидетельства иностранцев: что мы знаем о борще из архивных документов?

Чтобы найти истинные корни борща, нам даже не нужны ни украинские, ни тем более российские источники. Достаточно открыть монументальные труды европейских исследователей. Настоящий прорыв в понимании быта наших предков дают записи, связанные с эпохой XVI века, когда украинские земли уже интегрировались в европейское пространство в составе Великого княжества Литовского и Польского королевства.

Именно с этого времени европейские путешественники и летописцы начинают обращать внимание на уникальные привычки местного населения. Изучая быт восточных земель, они отмечали особую любовь местных жителей к простой, но сытной юшке, которая кардинально отличалась от западноевропейской кухни.

Латинские ботанические тексты и гербарии подробно описывают ее как кислый отвар, приготовленный из растения Heracleum sphondylium (борщевик обыкновенный). Именно это дикорастущее растение, которое массово собирали на территории современной Украины, дало название блюду. Европейские источники четко локализуют массовое потребление этого древнего "зеленого борща" именно на русских, то есть украинских, землях, отмечая это как глубокую местную традицию, формировавшуюся веками.

Международные документы описывают борщ как полноценно задокументированный ежедневный ритуал. Одним из самых ценных доказательств является рукописный дневник немецкого купца из Данцига (современного Гданьска) Мартина Груневега – в 1584 году он совершил длительное путешествие по торговым путям в Киев.

Его записи, сделанные на немецком языке и сохранившиеся в европейских архивах, являются бесценным источником правды. Груневег с немецкой педантичностью описывает быт киевлян – и отмечает, что "русины покупают борщ редко или никогда, потому что каждый готовит его у себя дома сам, поскольку это их повседневная еда и питье". Каждый – это и бедняк, и вельможа.

Что мы знаем о происхождении борща: смотрите видео Znaem24

Немецкий путешественник прямо называет блюдо местным словом, транслитерируя его латиницей – Bortsch. Он подчеркивает, что это массовый, сугубо локальный феномен киевского быта, который поражает своей повсеместностью.

Ботаническая эволюция и окончательный вердикт: чей борщ?

Со временем борщ эволюционировал, изменив свой цвет с зеленого на насыщенный рубиновый. И этот процесс также происходил на фоне общеевропейских ботанических изменений. Английский ботаник Джон Джерард в своей фундаментальной работе Herball, or Generall Historie of Plantes 1597 года описывает распространение свеклы в Европе. Впоследствии именно на украинских черноземах этот корнеплод обрел идеальные условия, навсегда изменив местную рецептуру и вытеснив дикий борщевик.

В XVII веке французский военный инженер и картограф Гийом Левассер де Боплан, проведший много лет на территории Украины, издал в Руане свое знаменитое "Описание Украины" (Description d’Ukranie). И хотя о самом борще он не упоминал, француз подробно задокументировал богатство местной агрокультуры и рацион казаков, что давал воинам силу и здоровье. Европейские путешественники того времени неизменно отмечали уникальную гастрономическую культуру украинского народа, которая опиралась на щедрость местной земли.

Сегодня, в 2026 году, мы можем с абсолютной уверенностью констатировать, что миф о "российском борще" развеян до основания. И сделали это даже не современные политики, а давние европейские летописцы, немецкие купцы, французские картографы и английские ботаники.

Кроме того, у нас есть решение Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которое еще в 2022 году внесло культуру приготовления украинского борща в список наследия, требующего срочной охраны. Это решение стало лишь констатацией факта – современной юридической печатью на традициях, которым много столетий.

Все мы знаем, что борщ – это не просто еда. Это живая, горячая и вкусная летопись нашего народа. Его корни глубоко уходят в седые века, его ингредиенты зафиксированы в латинских манускриптах, а его украинская идентичность защищена международным правом. И ни одна империя не способна переписать эту историю.